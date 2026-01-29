- Nghe tin Công an vừa khui thêm vụ làm giả thuốc Đông y quy mô lớn mà phát rầu anh Tư à. Ai đời “thuốc” bào chế trong điều kiện mất vệ sinh mà dám dán nhãn ngoại nhập, bán tràn lan trên mạng, rồi còn len lỏi theo dạng “xách tay” nữa chứ!

- Chắc tại họ thấy dễ kiếm lời quá, vốn một đồng lời một đống, nên lòng tham mới làm mờ mắt.

- Nhưng anh Tư nè, nói đi thì cũng phải nhìn lại, chuyện này một phần cũng vì bà con mình còn... dễ tin quá.

- Cô Tám nói vậy nghe có vẻ hơi khắt khe với bà con mình quá không?

- Chớ anh Tư nghĩ coi, bà con mình vốn tánh hiền lành, thấy ai “rêu rao” trên mạng mà trúng ngay cái bệnh mình đang mang là tin liền, tin tới tấp. Nhiều khi mua thuốc trị bệnh mà nghe rỉ tai theo kiểu “bí quyết gia truyền” hay “truyền âm nhập mật” như trong phim, để rồi tiền mất tật mang mà vẫn cứ... ưa tin.

- Ngẫm lại cô Tám nói cũng có lý. Vậy theo cô mình phải làm sao?

- Theo tui, bà con mình nên tập tính cẩn trọng hơn, bớt dễ tin mà hãy trở nên... “khó tính” một chút. Tin gì cũng phải có căn cứ khoa học, nghe quảng cáo hay thì phải hỏi cho ra lẽ, tra cứu nguồn gốc cho rõ ràng.

- Ừ hén! Một mặt cơ quan chức năng tăng cường xử lý nghiêm, một mặt bà con tự bảo vệ mình bằng cách bớt tin vào các “bác sĩ tự phong” trên mạng. Cứ dùng thuốc rõ nguồn gốc, đúng chỉ định thì bọn làm ăn gian dối mới không còn đất sống!

CÔ TÁM