Vui trong… giám sát

- Thắng xe nhường cho cô bé băng qua đường. Bé vừa đi vừa cúi đầu cảm ơn. Bỗng dưng thấy cái bụng vui vui.

- Niềm vui nhỏ xài cả ngày, không cần sạc pin. Mà để ý nghen, hổm rày mấy tay hay xưng hùng xưng bá ngoài đường, mở miệng là “biết bố mày là ai”, tự nhiên… lặn đâu mất tiêu.

- Giờ camera giăng như thiên la địa võng, điện thoại người dân chĩa từ mọi hướng. Mấy “hổ, báo” vừa nhúc nhích giơ tay là đã có nguyên ê kíp quay phim nghiệp dư bao quanh.

- Clip quay xong khỏi cần lồng tiếng, đưa lên mạng là bẽ cái mặt liền.

- Hình ảnh đẹp cũng được đưa lên, được “thả tim” rần rần. Làm người tử tế cũng… có nhiều fan.

- Ra đường nhớ đội nón bảo hiểm cho cái đầu và giữ gìn hình ảnh cho cái mặt.

- Nghĩ cũng mừng. Nhờ giám sát chặt, người ta biết cười thay vì gầm, biết nói “xin lỗi” trước khi lỡ miệng nói tầm xàm.

TƯ TÈO