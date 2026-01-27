Xã hội

- Cứ dịp cuối năm, cơ quan tôi lại tổ chức đoàn này đoàn nọ đi “học tập kinh nghiệm”. Gọi là đi học tập cho oai, chứ thực tế cũng là kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng cho anh em khoái.

- Bên tôi thì lại khác, tổ chức dồn dập hết hội thảo chuyên đề này đến tọa đàm khoa học nọ. Tham luận thì nhờ con AI nó viết dài dòng, đọc muốn hụt hơi. Cốt để cho đủ chỉ tiêu kế hoạch năm.

- Chỗ tôi thì tranh thủ mua sắm thiết bị, rồi sơn phết lại trụ sở. Khắp nơi cứ như “công trường” hối hả, thợ thầy ra vào nườm nượp.

- Sao cứ phải tất bật tiêu pha như vậy?

- Phải “giải ngân” cho kịp. Kinh phí được cấp phải sử dụng cho hết chứ, để còn làm báo cáo và đề xuất dự toán cho năm sau.

- Thế còn hiệu quả thực tế thì sao?

- Cái này cứ từ từ rồi tính.

ĐỜ MI PHO

