Xã hội

Bút Sài Gòn

Dừng xe đúng chỗ

SGGP

- Hôm qua tui nhờ đứa cháu chở đi công việc, mới tấp cái xe vô lề chút xíu mà bị người ta nhào ra cự nự, nhắc nhở nghe phát rầu.

- Chỗ đó có biển cấm đậu hay sao mà kỳ cục vậy?

- Chẳng có miếng biển nào hết trơn. Đứa cháu mới phân bua: “Đường là của chung chớ đâu phải của riêng ai”. Vậy là đôi bên “đấu khẩu” nảy lửa.

- Mấy vụ này giờ thấy nhiều như cơm bữa. Có người nóng nảy còn ra “đụng chạm” tới chiếc xe người ta, tới hồi bồi thường cả trăm triệu đồng mới thấy... đắng lòng.

- Tui nghĩ chuyện này cả hai bên đều phải biết điều chút. Đã đành đường không cấm dừng, cấm đậu, nhưng trước cửa nhà người ta đang buôn bán hay lối xe ra vô, mình cũng nên ý tứ. Có kẹt quá thì nhắn một tiếng, hoặc để lại số điện thoại cho người ta dễ gọi khi cần.

- Phố xá vốn dĩ đã chật, nhưng nếu mỗi người biết lùi lại một chút, nhường nhau một khoảng không nhỏ, tự khắc những va đập đời thường sẽ bớt đi sự chát chúa. Sự tử tế, đôi khi chỉ bắt đầu từ việc dừng xe đúng chỗ.

ĐỜ MI PHO

Từ khóa

Hết trơn Của chung Kỳ cục Phân bua Đấu khẩu Ý tứ Chát chúa Phố xá Cơm bữa Tự khắc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn