- Hôm qua tui nhờ đứa cháu chở đi công việc, mới tấp cái xe vô lề chút xíu mà bị người ta nhào ra cự nự, nhắc nhở nghe phát rầu.

- Chỗ đó có biển cấm đậu hay sao mà kỳ cục vậy?

- Chẳng có miếng biển nào hết trơn. Đứa cháu mới phân bua: “Đường là của chung chớ đâu phải của riêng ai”. Vậy là đôi bên “đấu khẩu” nảy lửa.

- Mấy vụ này giờ thấy nhiều như cơm bữa. Có người nóng nảy còn ra “đụng chạm” tới chiếc xe người ta, tới hồi bồi thường cả trăm triệu đồng mới thấy... đắng lòng.

- Tui nghĩ chuyện này cả hai bên đều phải biết điều chút. Đã đành đường không cấm dừng, cấm đậu, nhưng trước cửa nhà người ta đang buôn bán hay lối xe ra vô, mình cũng nên ý tứ. Có kẹt quá thì nhắn một tiếng, hoặc để lại số điện thoại cho người ta dễ gọi khi cần.

- Phố xá vốn dĩ đã chật, nhưng nếu mỗi người biết lùi lại một chút, nhường nhau một khoảng không nhỏ, tự khắc những va đập đời thường sẽ bớt đi sự chát chúa. Sự tử tế, đôi khi chỉ bắt đầu từ việc dừng xe đúng chỗ.

ĐỜ MI PHO