Ngược đời...

- Coi tin mấy “đạo tặc” lẻn vô chùa trộm rùa ngay những ngày cận tết mà vừa giận vừa nực cười.

- Người ta đi chùa tích đức cầu an, còn mấy tên trộm vô chùa để chôm rùa, bán lấy tiền tiêu xài.

- Cận tết, bà con lo lễ bái, khấn vái nên đôi khi mất cảnh giác. Kẻ gian chờ có vậy, sơ hở là ra tay, chẳng kể là nơi tôn nghiêm hay chốn riêng tư.

- Lòng thành thì có nhưng sự thận trọng cũng chẳng nên thiếu. Camera hay hệ thống báo động giờ là cách để bảo vệ trước những cái đầu... bất tịnh.

- Xem ra, mấy tên trộm vô chùa trộm rùa tết này ấm êm đâu chưa thấy mà đã thấy cái “nghiệp” nặng hơn cả cái mấy mai rùa rồi đó!

TÂN HƯỜNG

