Xã hội

Bút Sài Gòn

Chẳng phải sự sáng tạo

SGGP

- ​Hổm rày có lần tui bước vô rạp phim mà ngỡ đi lầm vô... chợ vỡ. Tiếng chửi bới, la lối lùng bùng lỗ tai, chẳng khác gì không khí bỗ bã nơi bến bãi.​

- Tui cũng thấy lạ ở chỗ, đời thực không thiếu những va đập chát chúa vốn được nghe miễn phí ngoài đường; cớ gì phải tốn tiền mua vé để “tự nguyện” rước thêm bực dọc trong phòng máy lạnh?

- ​Con số trăm tỷ doanh thu phòng vé chứng tỏ cái gu “trần trụi” vẫn hái ra tiền. Nhưng khi mặc định văng tục là cá tính, ồn ào là kịch tính, ranh giới giữa nghệ thuật và sự dung tục chỉ còn mỏng như tờ giấy.

- Ừa! Điện ảnh như bộ lọc phin cà phê. Nếu bỏ qua bước thanh lọc để bê nguyên xi cái thô ráp lên màn ảnh, đó chỉ là việc của cái máy ghi hình, chẳng phải sự sáng tạo của người nghệ sĩ.​

- Tiền thu về có thể tính bằng tỷ, nhưng cái “tầm” của người làm điện ảnh không nằm ở số lượng tiếng la lối, mà ở sự rung động văn hóa còn đọng lại khi đèn rạp đã tắt.​

TÂN HƯỜNG

Từ khóa

Phin cà phê Chát chúa Nguyên xi Bực dọc La lối Hái ra tiền Văng tục Trần trụi Dung tục Va đập

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn