Phải coi lại

- Đọc báo, giật mình về thực trạng giáo dục ở một địa phương tại TPHCM các ông ạ.

- Cụ thể là sao?

- Theo báo cáo của UBND một phường, bậc tiểu học và THCS trên địa bàn còn thiếu 242 phòng học so với nhu cầu. Vị chi trong phường có khoảng 1.000 học trò thiếu chỗ học!

- Ờ đúng vậy. Nên ở trường cấp hai nơi này, học sinh phải học 3 ca cả thứ bảy. Môn thể dục thì phải học ở hành lang. 100% phòng học không đáp ứng tiêu chuẩn, khi sĩ số thấp nhất là 47 học sinh/lớp.

- Gay go quá hè! Hổng lẽ ngành giáo dục với địa phương không dự tính trước?

- Nghe nói cách 10 năm trước đã phê duyệt công trình xây dựng trường cấp hai nơi này, rồi khởi công cách đây 7 năm...

- Vậy xong lâu rồi chớ?

- Không, công trình bị bỏ hoang từ đó tới giờ. Nguyên do nhiều lắm, khách quan, chủ quan đủ cả. Nhưng tui nghĩ cái chính là thiếu quyết liệt trong việc tháo gỡ, thiếu sốt ruột cho sự nghiệp giáo dục...

- Thấy cái công trình tàu điện ngầm từ ga Bến Thành đến Cần Giờ, người ta dự tính xong trong 2 năm mà ham các ông ạ.

- Ờ phải quyết liệt chứ!

ĐỜ MI PHO