Ông Nguyễn Tuấn Anh được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Sáng 16-4, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031

Tại hội nghị, tỉnh đã công bố Quyết định số 669/QĐ-TTg ngày 13-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1977, quê tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ Quản lý đất đai, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 10-4, ông từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai công bố quyết định điều động ông Trần Vũ Hoài Hạ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua nhiệm kỳ 2025-2030, để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đak Lua.

Ngoài ra, hội nghị cũng công bố quyết định điều động ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; điều động bà Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua, để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

