Đồng chí Trương Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Chiều 17-4, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về công tác cán bộ.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hà Thị Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TPHCM.

Lãnh đạo UBND TPHCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Trung Kiên (thứ 7 từ trái qua)

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Đồng chí Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán Hà Nội; trình độ tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị. Đồng chí từng trải qua các vị trí công tác: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM; Trưởng Ban Đô thị, HĐND TPHCM; Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (trước đây). Đồng chí Trương Trung Kiên phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc bổ nhiệm đồng chí Trương Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc là sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo TPHCM đối với một cán bộ có năng lực và bề dày kinh nghiệm. Đồng chí Trương Trung Kiên không chỉ gắn bó lâu năm với ngành quy hoạch, kiến trúc thành phố mà còn kinh qua nhiều vị trí thực tiễn quan trọng tại địa phương và HĐND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu giao nhiệm vụ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng, với vốn kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Trương Trung Kiên sẽ cùng tập thể Sở Quy hoạch - Kiến trúc tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là định hướng quy hoạch TPHCM bền vững, hiện đại, phù hợp với tầm nhìn phát triển của đô thị đặc biệt.

* Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định về việc giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với công chức cho đồng chí Lê Ngọc Thùy Trang, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Lãnh đạo UBND TPHCM và tập thể Văn phòng tặng hoa cảm ơn đồng chí Lê Ngọc Thùy Trang (thứ 5 từ phải qua)

Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 17-4-2026.

MẠNH THẮNG