Chính trị

Nhân sự

HĐND TPHCM bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM

SGGPO

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, giữ chức danh Ủy viên UBND TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và lãnh đạo HĐND TPHCM, UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng ông Trương Trung Kiên. Ảnh: VĂN MINH
Sáng 18-4, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) để xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan các dự án trọng điểm của thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã bầu ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, giữ chức danh Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, chiều 17-4, ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán Hà Nội; trình độ Tiến sĩ Quy hoạch, Cử nhân Chính trị. Ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM; Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM; Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (trước đây).

Tin liên quan
VĂN MINH - THU HƯỜNG

Từ khóa

Ủy viên UBND TPHCM Trương Trung Kiên HĐND TPHCM Kiến trúc TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng Sở Quy hoạch Huỳnh Thanh Nhân Văn Thị Bạch Tuyết Nguyễn Văn Thọ UBND quận Thủ Đức

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn