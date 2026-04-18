HĐND TPHCM bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và lãnh đạo HĐND TPHCM, UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng ông Trương Trung Kiên. Ảnh: VĂN MINH

Sáng 18-4, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) để xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan các dự án trọng điểm của thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã bầu ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, giữ chức danh Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, chiều 17-4, ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán Hà Nội; trình độ Tiến sĩ Quy hoạch, Cử nhân Chính trị. Ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM; Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM; Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (trước đây).

VĂN MINH - THU HƯỜNG