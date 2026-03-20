Tây Ninh có tân Giám đốc Sở Công thương, tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Sáng 20-3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Sở Công thương, Văn phòng UBND tỉnh và Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Theo các quyết định được công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tiếp nhận, điều động bổ nhiệm ông Trương Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh; tiếp nhận, điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Tấn Sơn làm Giám đốc Sở Công thương

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng bổ nhiệm ông Lê Công Hiệu, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; điều động và bổ nhiệm ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Các quyết định bổ nhiệm trên có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 20-3-2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm gửi lời chúc mừng, đồng thời đánh giá, các cán bộ được bổ nhiệm đợt này đều được đào tạo bài bản, có năng lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị, trên cương vị mới, các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng học tập, rèn luyện, cùng tập thể đơn vị phát huy khối đoàn kết thống nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

