Ông Lê Văn Chuyển giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc phụ trách giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân; thông tin nhanh chóng, trung thực, khách quan, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, hình ảnh, uy tín của địa phương lên trên hết, trước hết.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Chuyển đổi số là trọng tâm - Kinh tế báo chí là then chốt - Đổi mới chất lượng thông tin là nhiệm vụ hàng đầu”, phát triển Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang theo hướng tòa soạn hội tụ, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

NAM KHÔI