Hội thảo khoa học là dịp để thành kính tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chiều 20-4, tại tỉnh Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2026), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.



Dự hội thảo có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Dự hội thảo còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện dòng tộc, gia đình đồng chí Hà Huy Tập.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập không chỉ là nhà lãnh đạo, nhà lý luận tài năng mà còn là một mẫu hình tiêu biểu về người cộng sản chân chính, kiên định nhưng không giáo điều, sắc bén lý luận nhưng không xa rời thực tiễn, quyết liệt hành động và luôn đặt sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của dân tộc lên trên hết, trước hết.

Chính sự gắn kết từ trí tuệ và hành động đã tạo nên phẩm chất nổi bật của một người lãnh đạo cách mạng tài năng. Việc nghiên cứu và tôn vinh đồng chí Hà Huy Tập không chỉ dừng lại ở ý nghĩa lịch sử, mà còn mang giá trị thời sự sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp phát triển của đất nước hiện nay.

Tại hội thảo đã nhận được hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học trên phạm vi cả nước; trong đó có 7 tham luận trình bày trực tiếp.

Các tham luận đã phân tích và làm sâu sắc hơn hình ảnh đồng chí Hà Huy Tập - Người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên, nhà lãnh đạo chủ chốt tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, hội thảo khoa học hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, mà còn góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn những giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hà Huy Tập, góp phần bổ sung, phát triển lý luận của Đảng trong điều kiện mới; các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả của hội thảo, nhất là những bài viết, bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học để khẳng định và làm sâu sắc hơn tấm gương, tư tưởng, đạo đức và những đóng góp to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với cách mạng Việt Nam.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, kế thừa và lan tỏa những giá trị cao đẹp của đồng chí Hà Huy Tập; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tự chủ, khát vọng cống hiến, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; xây dựng quê hương, đất nước phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

DƯƠNG QUANG