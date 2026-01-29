Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 29-1, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập và dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo Quân khu 4 cùng tham dự.

Tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, người cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tấm gương hy sinh oanh liệt và những hoạt động, cống hiến to lớn của đồng chí cho Đảng và cách mạng Việt Nam là nguồn sức mạnh cổ vũ những người cộng sản, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, phấn đấu, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Tại Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng), trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn mà đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, người cộng sản mẫu mực, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong những năm cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua phong ba, bão táp, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tiến lên.

Đồng chí cũng là một trong những nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng ta, đã soạn thảo nhiều văn kiện Đảng, viết sách, báo, tuyên truyền, giáo dục giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Tấm gương của đồng chí nhắc nhở các thế hệ tiếp theo phải luôn kiên định và thực hiện thắng lợi con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trước đó, Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc).

Tại Khu di tích, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc thuộc địa phận xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là nơi 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (Tổng đội Thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh vào ngày 24-7-1968 trong lúc đang làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sự hy sinh anh dũng của các nữ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Địa danh Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ tự hào, gần gũi và thiêng liêng của cách mạng Việt Nam, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo TTXVN