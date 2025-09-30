Sáng 30-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gồm 62 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Trung được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Bộ Chính trị cũng công bố quyết định chỉ định đồng chí Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời chỉ định các đồng chí: Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Huỳnh Thị Chiến Hòa; Đỗ Hữu Huy; Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung bày tỏ sự vinh dự và tự hào khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tín nhiệm, phân công nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk hứa giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đoàn kết, thống nhất, rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I.

Tin liên quan Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

MAI CƯỜNG