Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 30-9, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, dự và chỉ đạo.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật: kinh tế tăng trưởng bình quân 6,24%/năm, hạ tầng giao thông được đầu tư, chuyển đổi số được đẩy mạnh; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc; quản lý đất đai, môi trường còn hạn chế.

Quang cảnh buổi khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2030: GRDP bình quân đầu người đạt 153 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm, đồng bào dân tộc giảm 3%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; kinh tế số chiếm 30% GRDP; 70% trường đạt chuẩn quốc gia; lao động qua đào tạo trên 75%. Đại hội xác định 3 khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và hoàn thiện kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Quang cảnh Đại hội

Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cho biết, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk đứng trước thời cơ và vận hội lớn chưa từng có, không gian hành chính - kinh tế được mở rộng, kết nối đồng bộ không gian duyên hải - cao nguyên - biên giới. Với vị thế, tiềm năng mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng và lòng yêu nước, trân trọng và gìn giữ những thành quả mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ; đến năm 2030, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

MAI CƯỜNG