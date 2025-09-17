Phân công, chỉ định 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Phong

Sáng 17-9, tại Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các ban ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Phong được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trọng trách mới là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với cá nhân hai đồng chí.

Đồng chí Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng và tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Phong sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đề nghị hai đồng chí cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bắt tay ngay vào công việc, phát huy hết khả năng, trách nhiệm để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

DUY CƯỜNG