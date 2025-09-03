Đồng chí Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ TPHCM

Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TPHCM, kể từ ngày 27-8-2025 cho đến khi có thông báo mới.

Thành ủy TPHCM vừa có thông báo phân công xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TPHCM.

Cụ thể, Thường trực Thành ủy TPHCM thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TPHCM kể từ ngày 27-8-2025 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Việc phân công mới của Thành ủy TPHCM nêu trên nhằm đảm bảo kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ TPHCM.

