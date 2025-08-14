Đồng chí Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một (TPHCM)

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường đề ra 23 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện.

Các khâu đột phá là thực hiện chuyển đổi số toàn diện - xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển không gian công cộng, cảnh quan ven sông, phát triển du lịch lịch sử, bản sắc đô thị.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phường cũng tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối các trục huyết mạch (quốc lộ 13, trục Bắc - Nam), ưu tiên năng lượng sạch, cùng đó là cải tạo đồng bộ hệ thống cấp - thoát nước, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Rà soát, xử lý các điểm ngập úng; kiên cố hóa bờ kè, rạch; nâng cao năng lực chống ngập và thích ứng khí hậu. Quy hoạch chi tiết, kiểm soát phát triển đô thị theo hướng bền vững, không lan tỏa tự phát; đảm bảo sự hài hòa giữa nhà ở, không gian thương mại và sinh hoạt cộng đồng; ưu tiên bố trí quỹ đất cho công trình công cộng, văn hóa, thể thao tại khu dân cư mới.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá, những kết quả đạt được trong trong những năm qua, đã làm thay đổi lớn diện mạo của đô thị Thủ Dầu Một, tạo tiền đề thuận lợi cho các bước phát triển tiếp theo và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM hôm nay.

Đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu, phường Thủ Dầu Một cần tận dụng tối đa vị trí trung tâm và lợi thế hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp chiến lược, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ đô thị cao cấp, trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng, logistics, mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD); hình thành các khu phố kinh doanh hiện đại, gắn với các sản phẩm dịch vụ đặc trưng của địa phương.

Cùng với đó, ngành chức năng phường phải chú trọng cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Văn Nồng làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Trần Phong Lưu làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

XUÂN TRUNG - HỒ VĂN