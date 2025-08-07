Chủ tịch HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường Phú Lợi và phường Thủ Dầu Một

Chiều 7-8, tại Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một (TPHCM), Tổ đại biểu HĐND TPHCM khóa X đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai với sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại hội nghị, sau khi nghe các thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình sau sắp xếp bộ máy tổ chức, các cử tri đã nêu lên nhiều kiến nghị liên quan các lĩnh vực đất đai còn khó khăn.

Có ý kiến cho rằng, có nhiều dự án quy hoạch treo nhiều năm không thực hiện đã gây ảnh hưởng đến việc làm thủ tục cho người dân, nhất liên quan các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm trong vùng quy hoạch treo.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì buổi tiếp xúc cử tri

Nhiều cử tri kiến nghị việc thi công lòng lề đường các tuyến đường thuộc phường Thủ Dầu Một đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân, vì cử tri cho rằng, đơn vị thi công làm không cuốn chiếu, nhiều nơi đào lên để đó.

Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm để giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm, bảo đảm lưu thông tốt cho người dân ở địa phương. Một số ý kiến đề nghị cần đề ra nhiều chính sách đầu tư cho y tế, giáo dục.

Cử tri phát biểu tại kỳ họp

Liên quan các chính sách, quy định mới khi thực hiện chính quyền địa phương cấp, nhiều vấn đề còn bất cập liên quan các thủ tục về thuế, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận và tài sản gắn liền với đất đã được người dân nêu lên. Ngoài ra, nhiều cử tri còn nêu các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thủ Dầu Một tại buổi tiếp xúc cử tri

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Hội trường UBND phường Phú Lợi, Tổ đại biểu HĐND TPHCM đã tiếp xúc cử tri và ghi nhận hơn 20 ý kiến, kiến nghị như: Bộ máy chính quyền địa 2 cấp thực hiện hơn 1 tháng đã đem lại lợi ích rất nhiều cho đời sống nhân dân. Tuy nhiên, hiện đội ngũ cán bộ, công chức đang kiêm nhiệm rất nhiều công việc, vì vậy cơ quan chức năng các cấp cần có chế độ phụ cấp thêm để tạo tâm lý phấn khởi, đồng thời cần có chế độ khen thưởng kịp thời cho những cán bộ công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đem lại hiệu quả thiết thực cho bộ máy mới.

Cử tri đề nghị mở rộng công khai các khu vực không phải xin phép xây dựng; các vấn đề liên quan thủ tục hành chính sau sáp nhập; vấn đề về quản lý địa chính, hộ tịch, thuế nhà đất, hộ tịch, chăm sóc sức khỏe cho người già và trẻ em…

Phát biểu trước cử tri 2 phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cảm ơn các cử tri đã gửi gắm nhiều kiến nghị tâm huyết đến Tổ đại biểu HĐND TPHCM. Mỗi ý kiến của cử tri là một đóng góp quý giá đối với quá trình hoạch định và giám sát chính sách của ngành chức năng.

Theo đồng chí, trách nhiệm của đại biểu HĐND TPHCM là phải gần dân, hiểu dân, đồng hành cùng dân, từ lắng nghe, tiếp thu đến theo sát tiến độ xử lý, giải quyết đến nơi đến chốn các kiến nghị của bà con cử tri, xứng đáng vai trò người đại biểu dân cử của nhân dân.

HỒ VĂN