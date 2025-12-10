Giám đốc Sở ATTP TPHCM: “Nhiều trường chọn đơn vị cung cấp suất ăn là người quen”

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết, điều đáng lo ngại hiện nay là tình trạng “thân hữu từ đời này sang đời khác” trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn học đường, khi nhiều trường học chọn đối tác là người quen của lãnh đạo nhà trường.

Lãnh đạo TPHCM trao đổi cùng đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại phiên chất vấn sáng 10-12 trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẳng định Sở sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời kêu gọi ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia giám sát từ khâu đầu tiên nhằm “xây dựng hàng rào” đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học.

Thường trực HĐND TPHCM chủ tọa kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo bà Lan, TPHCM hiện có khoảng 3.500 trường học với nhiều mô hình tổ chức bếp ăn khác nhau, từ tự nấu tại chỗ, đặt suất ăn, đến thuê đơn vị bên ngoài. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ giấy phép và đảm bảo an toàn thực phẩm là điều hết sức cần thiết.

Sở ATTP thường xuyên phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho toàn bộ hệ thống trường học. Từ hiệu trưởng đến cán bộ phụ trách bếp ăn đều phải tham gia, với tinh thần trách nhiệm cao, coi đảm bảo an toàn thực phẩm là nhiệm vụ bắt buộc. Đặc biệt, hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm. Theo đánh giá, hoạt động này đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cơ sở giáo dục.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại phiên chất vấn, đại biểu Đoàn Ngọc Như Tâm đặt vấn đề về công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống, trong khi thực tế ngày càng nhiều giao dịch mua bán thực phẩm diễn ra trên không gian mạng. Đại biểu đề nghị cần chuyển đổi sang mô hình quản lý trên nền tảng dữ liệu điện tử. Bên cạnh đó, đại biểu cũng chất vấn trách nhiệm quản lý của Sở khi để xuất hiện tình trạng thực phẩm “3 không”; công tác giám sát bếp ăn tập thể trong trường học và khu công nghiệp; cũng như yêu cầu làm rõ việc cần thêm công cụ, kỹ thuật nào để truy xuất nguồn gốc hàng hóa khi đến tay người dân.

Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan trình bày tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở ATTP thừa nhận quản lý thương mại điện tử là vấn đề khó khăn chung. Khi xảy ra sự cố, nếu người tiêu dùng không chủ động phản ánh, cơ quan chức năng rất khó xử lý, đặc biệt là đối với các giao dịch qua sàn thương mại điện tử, nơi nhiều nhà cung cấp ẩn danh.

Đối với bếp ăn tập thể, bà Lan cho biết Sở đã phối hợp với các nhà phân phối, tiến hành thẩm định và cấp phép đầy đủ các điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, các cửa hàng cung ứng thực phẩm cho đơn vị cung cấp suất ăn cũng bắt buộc phải có giấy chứng nhận nguồn gốc rõ ràng, nhằm hạn chế tình trạng "vô danh" như trên môi trường mạng.

Trước tình trạng nhiều website nhỏ lẻ quảng bá, bán thực phẩm nhưng không rõ địa chỉ, gây khó khăn trong kiểm tra, xử lý, Sở đã yêu cầu tất cả sản phẩm tiêu thụ online hoặc trực tiếp trên địa bàn TP đều phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm theo quy định. Ngoài ra, Sở cũng khuyến khích người dân chủ động khiếu nại, phản ánh khi phát hiện thông tin sai lệch, không minh bạch về thực phẩm.

Ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp, HĐND TPHCM tiến hành chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm về công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm. Đồng thời, các đại biểu cũng chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng về tiến độ thực hiện các công trình đầu tư công trọng điểm; các giải pháp giảm ùn tắc giao thông; việc triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội và công tác cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà tại các chung cư trên địa bàn thành phố. Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu, tập trung đối thoại, tranh luận thẳng thắn, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp. Các sở, ngành phải đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng chính đáng của cử tri và nhân dân thành phố.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG