HĐND TPHCM chất vấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Sáng 10-12, tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, nhiều đại biểu đặt câu hỏi với Giám đốc Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM Phạm Khánh Phong Lan xoay quanh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố đến các siêu thị, sản phẩm nhập khẩu.

Bộ test nhanh và năng lực kiểm nghiệm

Đại biểu Trương Huỳnh Như cho rằng quy mô quản lý của Sở ATTP ngày càng mở rộng, trong khi nguồn lực vẫn hạn chế. ĐB đề nghị làm rõ tính chính xác của các bộ test nhanh, chi phí vận hành và khả năng sử dụng thường xuyên, đồng thời đề nghị sở nêu giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm nghiệm.

ĐB Trần Thị Diễm Trinh chất vấn tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Trả lời, Giám đốc Sở ATTP cho biết các bộ test nhanh hiện chủ yếu mang tính sàng lọc, giúp quyết định giữ mẫu lại hay không, đặc biệt với thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, những năm gần đây Bộ Y tế đã rút lại quy định công nhận các bộ test nhanh, khiến cơ quan quản lý không thể sử dụng chính thức. Sở đang đề xuất bình thường hóa việc này để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Lo ngại an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố

Đại biểu Trần Quang Thắng nêu thực trạng người dân vẫn đối mặt nguy cơ ngộ độc thực phẩm dù thành phố đã tăng cường tuyên truyền. Ông đề nghị làm rõ các giải pháp nâng cao nhận thức và lựa chọn thực phẩm an toàn của người dân.

ĐB Nguyễn Quang Thắng chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm. Ảnh VIỆT DŨNG

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, hiện TP có hơn 14.200 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, sử dụng nguồn thực phẩm từ nhiều nơi, trong đó các nguồn nhỏ lẻ rất khó kiểm soát. Mặc dù thức ăn đường phố không thuộc diện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, nhưng các nguyên liệu chế biến phải rõ nguồn gốc. Khi thanh tra, các cơ sở bắt buộc phải cung cấp thông tin minh bạch.

TPHCM đang triển khai mô hình phố ẩm thực nhằm tập hợp các cơ sở lại để dễ kiểm soát hơn. Những người kinh doanh thức ăn đường phố được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, đồng thời được vận động trang bị các thiết bị cơ bản cho quầy hàng. Sở cũng tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, nhấn mạnh vai trò của ý thức người dân.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Phạm Khánh Phong Lan trả lời chất vấn. Ảnh VIỆT DŨNG

Quản lý sản phẩm do người nổi tiếng quảng cáo

Đại biểu Nguyễn Thanh Quang chất vấn về tình trạng người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật về sữa và thực phẩm chức năng, đề nghị Sở nêu giải pháp kiểm soát.

Đại biểu đặt câu hỏi tại phiên chất vấn. Ảnh VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở ATTP cho biết, thời gian qua sở đã sàng lọc, lập danh sách và xử lý nhiều cơ sở quảng cáo sai sự thật. Việc quản lý người nổi tiếng thuộc thẩm quyền ngành Văn hóa - Thể thao, tuy nhiên Sở ATTP vẫn phối hợp cung cấp thông tin, đặc biệt khi phát sinh vụ việc nghiêm trọng.

Đảm bảo an toàn tại các phố ẩm thực

Liên quan phố ẩm thực Vĩnh Khánh, đại biểu đề nghị có giải pháp quản lý chặt nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là khi đây là điểm thu hút nhiều khách quốc tế.

Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, tại các địa bàn có hoạt động du lịch, ngành ATTP sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra. Hiện Sở đã thành lập 15 đội quản lý an toàn thực phẩm phối hợp cùng địa phương giám sát thực phẩm tại chỗ. Riêng tại khu công nghiệp, Sở tập trung kiểm soát bếp ăn tập thể và suất ăn công nhân. Nguyên tắc là bảo đảm thực phẩm sạch từ khâu đầu vào.

Với phố ẩm thực Vĩnh Khánh, Sở đã phối hợp kiểm soát nguyên liệu, tuy nhiên yếu tố then chốt vẫn là ý thức người bán. Sở mong muốn nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

ĐB Nguyễn Đức Hiếu đặt câu hỏi. Ảnh VIỆT DŨNG

Trao đổi thêm với Giám đốc Sở ATTP TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị ngành an toàn thực phẩm quan tâm hơn nữa đến công tác phòng và chống ngộ độc, nhất là đối với các vụ ngộ độc có quy mô lớn. Ông cũng yêu cầu ngành có giải pháp quản lý hiệu quả hàng rong, một trong những nguồn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thực phẩm. Về tình trạng chồng chéo trong quản lý, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, cần sự phối hợp giữa các cơ quan, nhưng ngành ATTP phải đóng vai trò chính trong việc thiết lập hệ thống phòng ngừa, thay vì chỉ tập trung xử phạt sau vi phạm.

CẨM NƯƠNG - NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG