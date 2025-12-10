Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày các tờ trình, sáng 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) để chỉnh lý quy định về mức giảm trừ gia cảnh, nhằm đảm bảo tuân thủ thẩm quyền của Quốc hội và phù hợp với thực tiễn. Mức giảm trừ gia cảnh đã được đưa vào dự thảo luật để đảm bảo đúng thẩm quyền của Quốc hội quy định nội dung cơ bản về thuế.

Cụ thể, từ năm 2026, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế được điều chỉnh lên 15,5 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc được điều chỉnh lên khoảng 6,2 triệu đồng/tháng.

“Mức này được tính toán dựa trên sự biến động của chỉ số giá, thu nhập bình quân đầu người, và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người”, ông Nguyễn Văn Thắng lý giải. Dự thảo luật giao Chính phủ trình UBTVQH điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Quang cảnh hội trường Diên Hồng, sáng 10-12

Chính phủ cũng đã tiếp thu ý kiến của các ĐB Quốc hội để chỉnh lý biểu thuế mới. Theo đó, luật đã điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất: giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10%; giảm mức thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20%.

Với biểu thuế lũy tiến mới, tất cả các cá nhân đang nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành, và đã khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn.

Mức thuế suất tối đa, theo luật vừa được thông qua, vẫn là 35% (ở bậc 5). Chính phủ cho rằng mức 35% là hợp lý, là mức thuế suất trung bình so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nhằm đảm bảo mục tiêu điều tiết công bằng và tránh bị cho là "chính sách giảm thuế cho người giàu" nếu điều chỉnh mức này xuống thấp hơn.

Cũng theo luật, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng: thuế suất 15%; trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng: thuế suất 17%; trên 50 tỷ đồng: thuế suất 20%.

Luật cũng quy định thu thuế đối với vàng miếng, mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần và giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp lộ trình quản lý thị trường vàng.

