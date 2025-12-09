Đại biểu đề xuất mua lại và xử lý những trạm thu phí bất hợp lý ở TPHCM

Tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X vào ngày 9-12, một số đại biểu đã có ý kiến xung quanh việc xử lý một số trạm thu phí bất hợp lý.

Đại biểu Bùi Minh Trí đề nghị TPHCM rà soát lại toàn bộ BOT sắp hết hạn hoặc nhà đầu tư không đầu tư thêm. Có thể dùng ngân sách mua lại rồi xử lý những trạm thu phí bất hợp lý.

ĐB Bùi Minh Trí dẫn chứng, trạm thu phí BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) đường ĐT 747 tại phường Tân Uyên hạn thu phí chỉ còn vài năm, hiện nay đường xuống cấp, trong khi chủ đầu tư không mở rộng, nâng cấp được. ĐB cho rằng sự tồn tại của những trạm thu phí này sẽ cản trở sự phát triển kinh tế thành phố, cần rà soát.

ĐB Bùi Minh Trí nêu ý kiến

Từ thực tiễn quản lý tại các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, ĐB Bùi Minh Trí cũng đề nghị TPHCM quan tâm đến quy hoạch, nhất là quy hoạch điện. Nhiều nhà đầu tư lĩnh vực công nghệ cao không thể đầu tư vì nhu cầu sử dụng điện rất lớn. Nếu không quy hoạch đồng bộ, trong đó có cả năng lượng thì thành phố sẽ mất cơ hội thu hút đầu tư.

Liên quan đến trạm thu phí BOT, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho rằng việc xử lý trạm thu phí bất hợp lý là rất cần thiết. Hiện Bộ Xây dựng cũng có 8 dự án trong tình trạng này, đang nghiên cứu để xử lý.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại thảo luận tổ

Tại TPHCM, từ quốc lộ 13 có đường đi Tân Vạn, trước đây có doanh nghiệp tiên phong triển khai nhưng hiện chưa hoàn chỉnh một số thủ tục. Thành phố đang nghiên cứu và xử lý. Theo Giám đốc Sở Xây dựng, quy định hiện hành, nếu nâng cấp mở rộng từ quốc lộ lên đường cao tốc thì có thể mua lại trạm thu phí. Tuy nhiên, một số dự án cụ thể như đường ĐT 747 (phường Tân Uyên), nếu kết thúc thu phí sớm thì cần nghiên cứu cách làm để đảm bảo quy định pháp luật.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm trao đổi với đại biểu tại phiên thảo luận tổ

Đồng tình với đại biểu, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan về cơ chế, cách làm phù hợp quy định pháp luật.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG