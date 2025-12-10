Tăng trưởng carbon thấp trở thành chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 10-12, với 442 đại biểu (ĐB) Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 93,45% tổng số ĐB, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết trước khi Quốc hội biểu quyết, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, nghị quyết đã yêu cầu quán triệt sâu sắc quan điểm coi chi cho môi trường là đầu tư cho phát triển, bảo đảm an ninh môi trường, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng bảo vệ môi trường cản trở tăng trưởng kinh tế.

Đáng lưu ý, nghị quyết đã bổ sung chỉ tiêu về tăng trưởng carbon thấp vào hệ thống chỉ tiêu phát triển quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết cũng nêu rõ Luật Biến đổi khí hậu sẽ được nghiên cứu, xây dựng nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương về thích ứng với biến đổi khí hậu và trung hòa carbon.

Đại biểu dự họp, sáng 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Vẫn theo ông Lê Quang Mạnh, nghị quyết nêu rõ việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sửa đổi quy định về lộ trình, thời gian áp dụng đối với chính sách về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Một nội dung quan trọng khác trong nghị quyết là thúc đẩy kinh tế hóa môi trường bằng cách thiết lập cơ chế định giá tài nguyên, chi trả dịch vụ hệ sinh thái và nâng cao hiệu quả của công cụ thuế, phí môi trường trên cơ sở nguyên tắc người được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính; trong khi người gây ô nhiễm phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý.

Để đảm bảo nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, Quốc hội quyết nghị bố trí đúng, đủ, quản lý có hiệu quả và tăng dần chi ngân sách cho bảo vệ môi trường tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm từ năm 2027, tỷ trọng ngân sách chi cho bảo vệ môi trường trong tổng chi ngân sách nhà nước tăng hơn so với năm 2025.

Một số mục tiêu cụ thể về môi trường đô thị • Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ nước thải sinh hoạt tại các đô thị loại 1 trở lên được thu gom, xử lý đạt khoảng 70%. • Phấn đấu đến năm 2030, tại thành phố Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm giảm khoảng 20% so với mức trung bình năm 2024, và tại các tỉnh xung quanh Hà Nội giảm tối thiểu 10%. Đồng thời, nghị quyết yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM. • Chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến, thân thiện với môi trường, ưu tiên tái chế, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng thay cho chôn lấp; phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng hình thức chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom giảm dưới 50%.

ANH PHƯƠNG