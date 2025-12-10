Vụ chìm tàu cá trên vùng biển Hà Tĩnh: 7 ngư dân được cứu sống

Thời điểm bị chìm, trên tàu cá có 8 ngư dân, hiện 7 người đã được cứu sống an toàn, 1 người vẫn đang mất tích.

Sáng 10-12, thông tin từ Hải đội 102 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) cho biết, 7 ngư dân của tàu cá NA 98xx TS bị chìm trên biển đã được phát hiện, ứng cứu.

Sức khỏe của các thuyền viên đều cơ bản ổn định. Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với ngư dân nỗ lực tìm kiếm 1 ngư dân vẫn đang mất tích trên biển.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, chiều 9-12, tàu cá NA 98xx TS có công suất khoảng 1.000CV, do ngư dân Hồ S.H. (sinh năm 1991, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, trong khi đang hoạt động khai thác hải sản trên biển thì bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm cách cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 50 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Lực lượng Cảnh sát biển tìm kiếm thuyền viên của tàu cá Nghệ An gặp nạn trên biển

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu Cảnh sát biển 3005 (Hải đội 102) cùng cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Vũng Áng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đồng thời, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng và tàu cá đang hoạt động gần khu vực để tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát biển khoanh vùng khu vực tàu cá bị chìm để triển khai công tác cứu hộ

Đến chiều tối cùng ngày, 7 ngư dân của tàu cá NA 98xx TS đã được tàu cá NA 93xx TS do ông Nguyễn Thái Sơn (trú tại tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang hoạt động khai thác hải sản gần khu vực phát hiện, tiếp cận ứng cứu đưa lên tàu đảm bảo an toàn.

Tin liên quan Khẩn trương tìm kiếm 8 ngư dân mất tích do chìm tàu trên biển Hà Tĩnh

DƯƠNG QUANG