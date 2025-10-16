Đồng chí Trần Lưu Quang dự khánh thành 11 công trình chào mừng Đại hội Đảng tỉnh Cà Mau lần thứ I

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự l ễ khánh thành quảng trường Phan Ngọc Hiển

Đến dự lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành quảng trường Phan Ngọc Hiển

Theo đó, có 11 công trình được đầu tư với tổng kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng, gồm: quảng trường Phan Ngọc Hiển; cầu Gành Hào; cụm tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc; di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là; sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau; kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau; Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Cà Mau; nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê; Hội trường Công an tỉnh; Khách sạn công tử Bạc Liêu và Dự án nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao tại xã Đông Hải.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan không gian trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật, tư liệu tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Một trong những công trình tiêu biểu là quảng trường Phan Ngọc Hiển với diện tích hơn 35.000m², tổng vốn đầu tư 278 tỷ đồng, cùng biểu tượng con Tôm Cà Mau cao 24m, cột cờ Tổ quốc cao 28m và hệ thống 233 vòi nhạc nước nghệ thuật.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật mang tầm biểu tượng, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, vui chơi, giải trí, kết nối nhịp sống năng động, diện mạo đô thị Cà Mau hiện đại.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tham quan gian trưng bày tại không gian trưng bày

Ngoài những dự án góp phần hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng cơ sở, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau còn thể hiện tấm lòng tri ân, vinh danh lịch sử và tiền nhân thông qua kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau.

Cuốn kỷ yếu là tập hợp tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ kháng chiến và xây dựng đất nước.

Đồng chí Trần Lưu Quang chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, 11 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đều hướng tới một mục tiêu chung là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khát vọng phát triển nhanh, bền vững, góp phần tạo nên diện mạo mới, nâng cao đời sống nhân dân, lan tỏa tinh thần tự hào về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Trước khi dự lễ khánh thành, đồng chí Trần Lưu Quang cùng các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan không gian trưng bày, triễn lãm hình ảnh, hiện vật, tư liệu tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ.

TẤN THÁI