Chưa trao quyền cưỡng chế thi hành án toàn diện cho Văn phòng thi hành án dân sự

Chiều 5-12, Quốc hội đã thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) với nhiều nội dung mới.

Các đại biểu Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) với nhiều nội dung mới. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật đã tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đổi mới hệ thống thi hành án dân sự, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa và chuyển đổi số trong công tác thi hành án dân sự.

Theo dự thảo luật, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án.

Người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án. Người có hành vi cản trở việc tổ chức thi hành án, người đang quản lý, chiếm hữu, sử dụng tài sản thi hành án, người đang trông giữ người chưa thành niên nếu không thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự thì có thể bị cưỡng chế theo quy định của Luật này.

Phiên họp chiều 5-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Hệ thống thi hành án gồm cơ quan quản lý thuộc Bộ Tư pháp, 34 cơ quan cấp tỉnh và 355 phòng thi hành án khu vực trực thuộc cấp tỉnh. Đặc biệt, tiếp thu góp ý đại biểu, dự thảo luật đã bổ sung chức danh “Chấp hành viên trưởng” đối với Trưởng phòng thi hành án khu vực nhằm bảo đảm thống nhất và tăng hiệu lực điều hành, phối hợp liên ngành tại địa phương.

Văn phòng thi hành án dân sự là tổ chức hành nghề của Thừa hành viên để thực hiện việc tổ chức thi hành án và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Về Văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên và thẩm quyền cưỡng chế thi hành án, nhiều ý kiến đề nghị mở rộng thẩm quyền cho Văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên được áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án để nâng cao hiệu quả xã hội hóa thi hành án dân sự.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự đã được đề ra tại nhiều văn bản của Đảng, nhưng cưỡng chế thi hành án là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, tác động trực tiếp đến quyền cơ bản của công dân (tài sản, cư trú...). Việc trao quyền này cho Văn phòng thi hành án dân sự là tổ chức ngoài công lập tiềm ẩn rủi ro về an ninh, trật tự nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép quy định theo hướng: chưa trao quyền cưỡng chế thi hành án toàn diện cho Văn phòng thi hành án dân sự. Thừa hành viên chỉ có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện phong tỏa tài khoản, tài sản, tạm dừng giao dịch để ngăn chặn tẩu tán tài sản.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, quá trình rà soát đã tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu để hoàn thiện các quy định về xử lý tài sản đặc thù như tài sản số, tiền ảo; việc chuyển giao kho vật chứng về Bộ Công an quản lý; và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát thi hành án.

PHAN THẢO