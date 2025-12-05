Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành nhà ở cho người dân trước Tết

Ngày 5-12, tại xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao hơn 700 triệu đồng hỗ trợ 20 hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão lũ. Trong đó, 6 hộ có nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ; 9 hộ có nhà hư hỏng 50%-70% được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ; 5 hộ có mức thiệt hại 30-50% được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành nhà ở cho người dân trước tết

Đến thăm gia đình bà Hồ Thị Hương – hộ có nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở đất, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đã tặng quà, động viên và chia sẻ khó khăn với gia đình. Bà Hương được hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng để xây nhà mới, gồm 60 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, 10 triệu đồng từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và khoảng 20 triệu đồng từ MTTQ Việt Nam xã Tây Trà.

Ủy ban MTTQ Việt Nam trao bảng hỗ trợ cho gia đình bà Hương để xây dựng nhà mới

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu chính quyền địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành sửa chữa và xây mới nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai. Theo đó, việc sửa chữa phải hoàn thành trước ngày 31-12; nhà xây mới phải hoàn thành trước ngày 31-1-2026, để các gia đình ổn định chỗ ở, an tâm đón tết.

NGUYỄN TRANG