Gia Lai: Đào rãnh thoát nước giúp dân sớm vượt cảnh ngập úng

Ngày 5-12, UBND xã Uar (tỉnh Gia Lai) huy động hai xe máy múc đào rãnh dẫn nước từ khu vực ngập úng của người dân buôn Nu ra sông Ba, nhằm khắc phục tình trạng ngập kéo dài sau bão số 13.

Đào rãnh dẫn nước qua khu sản xuất

Từ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng bắt đầu thi công, mở các tuyến mương thoát nước sâu khoảng 1m, nối từ khu dân cư bị ngập qua khu rẫy rồi đổ ra sông Ba. Do khối lượng công việc lớn, dự kiến quá trình đào rãnh sẽ mất nhiều thời gian; khi hoàn thành, lượng nước tồn đọng tại khu dân cư sẽ giảm đáng kể.

Các điểm ngập úng sẽ được khơi thông để thoát nước

Buôn Nu có 433 hộ. Bão số 13 đổ bộ ngày 18-11 làm 235 căn nhà bị ngập. Dù thời tiết đã nắng trở lại và nhiều khu vực đã rút nước, song vẫn còn khoảng 60 hộ ở vùng trũng thấp bị ngập sâu, nhà cửa và vườn cây chìm trong nước. Nhiều gia đình phải sang nhà người thân ở nhờ và đến nay vẫn chưa thể trở về.

Dẫn nước từ điểm ngập úng ra sông Ba

HỮU PHÚC