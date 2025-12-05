Gia Lai: Đào rãnh thoát nước giúp dân sớm vượt cảnh ngập úng

Từ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng bắt đầu thi công, mở các tuyến mương thoát nước sâu khoảng 1m, nối từ khu dân cư bị ngập qua khu rẫy rồi đổ ra sông Ba. Do khối lượng công việc lớn, dự kiến quá trình đào rãnh sẽ mất nhiều thời gian; khi hoàn thành, lượng nước tồn đọng tại khu dân cư sẽ giảm đáng kể.
Buôn Nu có 433 hộ. Bão số 13 đổ bộ ngày 18-11 làm 235 căn nhà bị ngập. Dù thời tiết đã nắng trở lại và nhiều khu vực đã rút nước, song vẫn còn khoảng 60 hộ ở vùng trũng thấp bị ngập sâu, nhà cửa và vườn cây chìm trong nước. Nhiều gia đình phải sang nhà người thân ở nhờ và đến nay vẫn chưa thể trở về.