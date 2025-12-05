Trao hỗ trợ tác phẩm báo chí viết về TPHCM quý 3-2025

Sáng 5-12, tại Hội trường Sở VH-TT TPHCM, đã diễn ra Lễ trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM Quý 3-2025.

Trao hỗ trợ các tác giả ở nhóm phóng sự ảnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong đợt xét chọn này, Báo Sài Gòn Giải Phóng có 4 tác phẩm được trao hỗ trợ, trải rộng ở nhiều thể loại, cho thấy nỗ lực đổi mới nội dung, bám sát chuyển động đô thị và các vấn đề lớn của thành phố.

Phóng viên Thu Hương (báo SGGP) nhận hỗ trợ ở nhóm tác phẩm đa phương tiện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Những tác phẩm của SGGP được trao hỗ trợ: tác phẩm “Viết tiếp câu chuyện đổi mới ở Thành phố mang tên Bác” (nhóm tác giả: Hoàng Hùng – Nông Ngân – Xuân Trung), phản ánh sinh động những chuyển biến mạnh mẽ trong hành chính, hạ tầng, kinh tế và đời sống xã hội của thành phố sau sáp nhập, qua đó khắc họa tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm bứt phá của TPHCM.

Tác phẩm “Cụm Y tế Tân Kiên: Điểm sáng đột phá của TPHCM” (nhóm tác giả: Lê Quang Huy – Hồ Nguyễn Hoàng Hùng – Lê Thị Hữu Vi), ghi lại bằng hình ảnh diện mạo mới của Cụm Y tế Tân Kiên – mô hình y tế liên chuyên khoa quy mô lớn, hiện đại, đang góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối và nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân TPHCM.

Tác phẩm “Giới trẻ TPHCM tự hào hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh” (nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương – Trần Thụy Phương Quyên), khai thác góc nhìn trẻ trung, đầy tự hào của giới trẻ thành phố trong hành trình chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và niềm tin vào tương lai TPHCM.

Tác phẩm “Chuyện đặt tên đường ở TPHCM: Từ bản đồ hành chính đến bản sắc văn hóa” (tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan), tác phẩm khai thác chiều sâu của câu chuyện đặt tên đường, từ yêu cầu chuẩn hóa địa giới sau sáp nhập đến mục tiêu gìn giữ bản sắc văn hóa đô thị. Bài viết cho thấy việc đặt tên đường không chỉ là kỹ thuật hành chính mà là lựa chọn giá trị, ký ức và tri ân những đóng góp của các nhân vật lịch sử.

Các tác giả được trao hỗ trợ ở nhóm phóng sự, điều tra, chuyên trang, chuyên mục. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các phóng viên báo SGGP nhận hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM, quý 3-2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Việc nhiều tác phẩm của SGGP tiếp tục được xét chọn hỗ trợ cho thấy đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã bám sát những vấn đề lớn của thành phố, triển khai loạt bài công phu, có giá trị thông tin, giá trị thực tiễn và chiều sâu văn hóa – xã hội. Đây cũng là động lực để tòa soạn tiếp tục đổi mới, phát triển nội dung chất lượng cao phục vụ bạn đọc.

HOÀNG HÙNG - THIÊN THANH