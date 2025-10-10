Đồng hành cùng người dân thực hiện chuyển đổi số

Sáng 10-10, UBND phường Thuận An (TPHCM) tổ chức chương trình hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia nhằm thúc đẩy sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.

Phường Thuận An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng số cơ bản

Tại chương trình, phường đã trao quyết định thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng cho 15 khu phố; đồng thời tập huấn kỹ năng cơ bản cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Cán bộ công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách phường Thuận An tham gia lớp tập huấn

Nội dung tập huấn tập trung vào việc phát động Tuần lễ vàng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký chữ ký số qua VNeID, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao năng lực với AI.

Ông Trần Công Bình, Phó trưởng Ban Công tác mặt trận, Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng khu phố Hưng Thọ, cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc tiếp nhận công nghệ thông tin của người lớn tuổi còn hạn chế; còn các bạn trẻ chưa được đào tạo, tập huấn kiến thức mới.

"Lớp tập huấn sẽ giúp chúng tôi có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích để phục vụ công tác và hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân", ông Trần Công Bình chia sẻ.

Ông Trần Công Bình trao đổi về những khó khăn, thách thức đối với Tổ Công nghệ số cộng đồng

Trong Tuần lễ vàng dịch vụ công trực tuyến (từ ngày 1-10 đến 15-10), Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận An phấn đấu: - 80% hồ sơ phát sinh của người dân và doanh nghiệp được nộp và thanh toán trực tuyến trở lên. - 100% kết quả thủ tục hành chính trong ngày trả kết quả được ký số. - 100% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp ở phường được chi trả thông qua thanh toán không dùng tiền mặt.

Lực lượng đoàn viên thanh niên cần trang bị thêm nhiều kiến thức mới về công nghệ để bắt kịp xu thế

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận An lưu ý, mỗi cán bộ công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách phường, các Tổ công nghệ số cộng đồng phải chủ động, kiên trì đồng hành cùng người dân thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

Ra mắt các Tổ Công nghệ số cộng đồng phường Thuận An

Mỗi cán bộ, công chức phường phải là hạt nhân hướng dẫn, “đại sứ số" để giúp người dân hiểu được lợi ích của dịch vụ công trực tuyến là nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 và Ngày Chuyển đổi số TPHCM năm 2025, phường Thuận An chọn thông điệp hành động: “Chuyển đổi số: nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn" để phục vụ người dân tốt hơn.

