Thêm 41 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài dùng thị thực điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 389/NQ-CP về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị bổ sung 41 cửa khẩu vào danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Trong đó, có 4 cửa khẩu đường hàng không gồm: Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Long Thành (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành); Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành); Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vinh; Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Chu Lai.

Danh sách cửa khẩu biên giới đất liền gồm 11 cửa khẩu, gồm:

1. Cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng (đường sắt), tỉnh Lạng Sơn;

2. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (đường sắt), tỉnh Lào Cai;

3. Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng;

4. Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La;

5. Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng;

6. Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai;

7. Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh;

8. Cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp;

9. Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp;

10. Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh;

11. Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14-8-2023, có 42 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (gồm danh sách 13 cửa khẩu đường hàng không; 16 cửa khẩu đường bộ; 13 cửa khẩu đường biển).

PHAN THẢO

