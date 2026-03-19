Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải bảo đảm đủ trường lớp cho học sinh, giảm áp lực thi cử

Sáng 19-3, tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước, Bộ GD-ĐT chủ trì khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp, tiến tới hoàn thành mục tiêu tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chương trình được triển khai tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc 121 xã biên giới đất liền của 17 tỉnh, thành gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Tham dự tại điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong sự nghiệp phát triển GD-ĐT gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Các em học sinh tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cho biết, trong giai đoạn 1, chủ trương chỉ dự kiến khởi công 100 trường trong năm 2025. Tuy nhiên, nhờ sự huy động từ nhiều nguồn lực, đã có 108 trường được khởi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30-8. Trong số này, có 99 trường đầu tư bằng ngân sách Trung ương, 1 trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do TP Hà Nội hỗ trợ.

Đặc biệt, Trường Phổ thông nội trú cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã khánh thành, đưa vào sử dụng từ ngày 31-1.

So với tổng số 248 trường đề xuất ban đầu cũng như Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị, đến nay đã giảm 19 trường do một số địa phương có địa hình thuận lợi, học sinh chưa có nhu cầu nội trú, nên không tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú; có địa phương tự bỏ ngân sách địa phương để xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công, động thổ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Như vậy, tổng số trường đã và đang chuẩn bị đầu tư xây dựng là 229 trường (trong đó đã triển khai trong năm 2025 là 108 trường và khởi công đợt này là 121 trường).

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ GD-ĐT, các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu và điều kiện thực tiễn tại các xã biên giới để triển khai xây dựng trường theo chủ trương của Bộ Chính trị, nghiên cứu để báo cáo Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư hướng tới mở rộng đến các đặc khu (hải đảo).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và phát triển GD-ĐT của nước nhà. Đảng ta đã xác định GD-ĐT cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn về GD-ĐT đã được ban hành, đặc biệt là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT với nhiều nội dung sâu sắc, toàn diện.

Tổng Bí thư cũng nêu, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 240 xã biên giới đất liền. Đây là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Để các công trình khởi công lần này hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ cho năm học 2027 - 2028, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất và tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên và xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, của các thầy cô giáo cũng như của phụ huynh học sinh và của chính các cháu học sinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại các chính sách về giáo dục đã được triển khai thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh chủ trương của chúng ta là phổ cập giáo dục phổ thông, do đó phải bảo đảm đủ trường đủ lớp cho học sinh, giảm áp lực thi cử; bảo đảm học sinh giỏi thì được phát huy năng lực, học sinh chưa giỏi thì được bồi dưỡng để tiến bộ.

Theo Tổng Bí thư, toàn quốc phải bảo đảm đủ trường đủ lớp cho học sinh được đi học từ mầm non đến lớp 12, tất cả học sinh đều được đến trường, ai cũng được học tập một cách bình đẳng, công bằng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho nhà trường, thầy cô giáo tại lễ khởi công. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư cũng mong các cháu học sinh thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về vai trò học tập đối với tương lai của đất nước, không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương và tự hào về truyền thống của quê hương mình.

Tổng Bí thư tin tưởng các trường được xây dựng sẽ đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành những cột mốc mềm về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tiếp tục thắp sáng niềm tin cho tương lai vùng biên cương Tổ quốc.

Tin liên quan Ngày 19-3: Khởi công 121 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

PHAN THẢO