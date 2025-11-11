Đồng Nai: 150 dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Ngày 11-11, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến cuối tháng 10-2025, địa phương đã tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công, giúp nhiều công trình chuyển sang giai đoạn thi công thuận lợi, góp phần giảm áp lực giải ngân.

Tiến độ dự án mở rộng đường ĐT753, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trước đây) bị ảnh hưởng bởi hạ tầng lưới điện chưa được di dời

Trong số này, có 1 dự án do Ban Quản lý dự án khu vực 2 làm chủ đầu tư; 4 dự án thuộc Ban Quản lý dự án khu vực 3; 1 dự án của Ban Quản lý khu vực 4; 1 dự án thuộc Ban Quản lý khu vực 11 và 3 dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện.

Theo Sở Tài chính, thời gian qua, nhiều dự án trọng điểm bị chậm do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhờ tập trung xử lý, một số dự án đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong vận động người dân đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 150 dự án gặp vướng mắc mặt bằng, trong đó có 49 dự án người dân chưa đồng thuận, 2 dự án liên quan đất thuộc Tổng công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai và 1 dự án vướng đất quốc phòng. Các trường hợp còn lại chủ yếu kẹt ở khâu xác định giá đất, nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bồi thường.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương rà soát, tháo gỡ từng trường hợp, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy phát triển hạ tầng – kinh tế - xã hội địa phương.

BÙI LIÊM