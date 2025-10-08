Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành: Phát động chiến dịch 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài 128,8km, trong đó, đoạn qua phía Bắc tỉnh Đồng Nai dài khoảng 101km được thiết kế quy mô 6 làn xe, tốc độ 120km/h với tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2025 và khi hoàn thành, tuyến đường cao tốc sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, gắn kết Tây Nguyên với vùng Đông Nam bộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo xã, phường tham dự lễ phát động

Lễ phát động kế hoạch 90 ngày đêm có tên gọi là "Chiến dịch Quang Trung" nhằm đẩy nhanh công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân trong vùng dự án, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh Đồng Nai trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng giao thông. UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu sở ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị chính đáng.

Khen thưởng cho các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo các chi nhánh tại Đồng Xoài, Đồng Phú, Bù Đăng, Chơn Thành phối hợp chặt chẽ với UBND các xã phường, Ban Quản lý dự án… đẩy nhanh thủ tục, đảm bảo tính minh bạch, công khai trong bồi thường và hỗ trợ người dân; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác bồi thường và tổ chức các hoạt động của chiến dịch, sẵn sàng nhân lực, vật lực để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng sạch.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng khen thưởng cho các hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện dự án và các chi nhánh của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai gồm: Đồng Xoài, Đồng Phú, Bù Đăng, Chơn Thành và 10 xã, phường có dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đi qua ký cam kết, quyết tâm thực hiện mục tiêu sẽ giải phóng mặt bằng trong năm 2025.

HOÀNG BẮC