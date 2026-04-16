Đồng Nai được công nhận là đô thị loại I

Ngày 16-4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I. 

Theo quyết định, toàn bộ phạm vi ranh giới tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích tự nhiên hơn 12,7 ngàn km2, có 95 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số năm 2025 gần 4,5 triệu người được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Một góc đô thị phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

Theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24-12-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phải đạt đủ 7 tiêu chí về quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tỷ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định; tiêu chí đô thị loại I; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Với việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai hiện nay đã đạt đủ 7/7 tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, trong kết luận của Hội đồng thẩm định liên ngành Đề án đề nghị công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, Hội đồng thẩm định đánh giá: Đồng Nai là cửa ngõ kết nối liên vùng, liên quốc gia và quốc tế, có quy mô GRDP đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước, là trung tâm công nghiệp, xuất khẩu và logistics quan trọng.

Tỉnh sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xác định có vai trò động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mạng lưới cao tốc, đường quốc lộ, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị và các tuyến vành đai liên vùng.

XUÂN TRUNG

