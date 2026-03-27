Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (từ ngày 23-3 đến ngày 25-3-2026), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, mở ra vận hội phát triển mới cho tỉnh Đồng Nai để cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc.

Nức lòng người dân, doanh nghiệp

Thông tin tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị các thủ tục để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đã làm nức lòng nhiều người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Nút giao giữa đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tại tỉnh Đồng Nai. ẢNH: PHÚ NGÂN

Theo anh Đoàn Văn Đức (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai), tỉnh đang triển khai đồng loạt nhiều dự án giao thông kết nối quan trọng, như đường Vành đai 3 và đường Vành đai 4 TPHCM; đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... Những công trình này khi đưa vào khai thác sẽ trở thành điểm trung chuyển quan trọng cả ở trong nước lẫn quốc tế. Do vậy, việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết, nhờ đó tỉnh được tạo điều kiện thuận lợi và được trao những cơ chế đặc thù giống như TPHCM để phát triển mạnh hơn nữa.

Còn anh Nguyễn Đức Cư (ngụ xã Long Thành) thì hồ hởi: “Thông tin này khiến người dân trong khu vực phấn khởi mấy hôm nay, ai cũng mừng khi tỉnh nhà thay da đổi thịt từng ngày. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, xã Long Thành sẽ trở thành phường, khoác “chiếc áo mới” với diện mạo đô thị sân bay quốc tế. Người dân trong khu vực sẽ được hưởng lợi đầu tiên, đời sống, thu nhập tăng theo với các ngành nghề dịch vụ mới xuất hiện, thay thế cho những vườn cao su già cỗi, năng suất thấp”.

Ông Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty điều Vinahe (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) bày tỏ mong muốn, nếu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Đồng Nai sẽ có được cơ chế, chính sách thuận lợi hơn, đầu tư nguồn lực mạnh mẽ để phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp địa phương, gia tăng hiệu quả sản phẩm chủ lực địa phương đi cùng với phát triển kinh tế đô thị...

Liên kết các trung tâm kinh tế lớn

Sau sáp nhập, kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai phát triển vượt bậc với mức tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 9,63%, vượt 1,13 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Chính phủ giao, cao nhất trong một thập niên; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,22% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 34,6 tỷ USD, tăng 16,23% so với năm 2024; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 23,8 tỷ USD, tăng 14,25% so với năm 2024; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu khoảng 10,7 tỷ USD... Kết quả này cùng với việc sớm hoàn tất thủ tục thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại (dự kiến quý 2-2026) sẽ tạo đòn bẩy giúp tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Nhiều dự án hạ tầng chiến lược đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. ẢNH: LÊ XUÂN

UBND tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương để trình HĐND cùng cấp xem xét quyết định. Dự kiến Đồng Nai sẽ nhanh chóng hoàn thiện các bước cuối cùng để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương ngay trong năm 2026, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh - hiện đại, hạ tầng giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ; xác lập vị thế mới để thu hút đầu tư, liên kết với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước - mà trực tiếp là TPHCM, Tây Ninh và Tây Nguyên - Nam Trung bộ, có tác động lan tỏa đến Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện đoàn công tác của tỉnh đang tổ chức chuyến học tập công nghệ phát triển đường sắt tại Trung Quốc. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục cử đoàn sang Nhật Bản để tìm hiểu công nghệ, kinh nghiệm xây dựng đường sắt đô thị hiện đại, hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc rút ngắn thời gian lưu thông từ sân bay Long Thành đến TPHCM.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai đạt hơn 677 ngàn tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 103 ngàn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, trở thành địa phương có quy mô nền kinh tế đứng thứ 4 cả nước. Sau sáp nhập, Đồng Nai cơ bản đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể: tỉnh có quy mô phát triển lớn, khả năng tự cân đối ngân sách, cơ cấu kinh tế hiện đại, vị trí chiến lược, vai trò trung tâm liên kết vùng, hệ thống hạ tầng động lực đang hình thành rõ nét, dư địa phát triển đô thị rất lớn trong giai đoạn tới...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long, điều rất ý nghĩa là chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương không chỉ bắt nguồn từ khát vọng, mong muốn chính đáng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, mà quan trọng hơn, mong muốn đó đã được Trung ương quan tâm, ghi nhận và đặt trong tầm nhìn chiến lược phát triển chung của đất nước.

Năm 2026, Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện 3 trụ cột cốt lõi để làm cơ sở bứt phá, gồm có: quy hoạch và phát triển hạ tầng đồng bộ, lấy sân bay Long Thành làm điểm nhấn chiến lược; bảo đảm an sinh xã hội, trong đó phát triển nhà ở xã hội là trọng tâm, gắn chặt với phát triển công nghiệp và đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định nguồn nhân lực cho phát triển lâu dài; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh với quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới để sớm khẳng định Đồng Nai là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước.

XUÂN TRUNG - NÔNG NGÂN