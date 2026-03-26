Đồng Nai hội đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh Đồng Nai hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế để trở thành một đô thị mới, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập có diện tích hơn 12.737km2, đứng thứ 9 cả nước

Tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước cũ. Đây là địa phương có diện tích đứng thứ 9 cả nước, quy mô dân số đứng thứ 5 (gần 4,5 triệu dân) và quy mô nền kinh tế đứng thứ 4. Năm 2025, quy mô nền kinh tế tỉnh Đồng Nai đạt trên 677.000 tỷ đồng, GRDP đầu người đạt hơn 150 triệu đồng.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cuối năm nay

Đặc biệt, nơi đây có Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, dự án hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng của đất nước. Dự án được xem là hạt nhân để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế khác như công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, đô thị, du lịch cùng phát triển.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nối Đồng Nai và phía Đông của TPHCM chuẩn bị đi vào hoạt động

Tỉnh Đồng Nai có điều kiện trở thành trung tâm logistics và trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực phía Nam. Khi kết hợp với hệ thống cảng biển nước sâu của TPHCM, mạng lưới đường cao tốc, đường vành đai và các tuyến đường sắt liên vùng, Đồng Nai sẽ hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức hiện đại, tạo lợi thế nổi bật để trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm kết nối các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Dự án đường ven sông Đồng Nai tạo diện mạo mới cho đô thị của tỉnh

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai

Đồng thời, tỉnh có lợi thế khi giáp với TPHCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước mở ra cơ hội lớn trong việc kết nối giao thông, thu hút đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng Nai là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế và trục kết nối chiến lược, liên kết trực tiếp với TPHCM và giữ vai trò cầu nối giữa Đông Nam bộ với Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đền Nguyễn Hữu Cảnh trang nghiêm bên dòng sông Đồng Nai

Năm 2026, tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện 3 trụ cột cốt lõi để làm cơ sở bứt phá, phát triển, gồm: quy hoạch và phát triển hạ tầng đồng bộ, lấy Sân bay Long Thành làm điểm nhấn chiến lược; bảo đảm an sinh xã hội...

Thiên nhiên ban tặng cho Đồng Nai những cánh rừng giàu tiềm năng để phát triển du lịch

Hình ảnh tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Ngày 24-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Kim Long đã ký Văn bản số 4534/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành và địa phương tổ chức lấy ý kiến người dân đối với đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ông Đoàn Mạnh Tiến (ngụ ấp Phước Hải, xã Long Thành) chia sẻ, việc đưa Đồng Nai trở thành TP trực thuộc Trung ương là một chính sách lớn của Trung ương. Với tâm thế mới, hy vọng địa phương sẽ được quan tâm đầu tư lớn hơn, được trao những cơ chế đặc thù để phát triển mạnh hơn nữa. Với xã Long Thành sắp tới được nâng lên thành phường, người dân rất ủng hộ vì kinh tế chủ yếu ở đây là thương mại - dịch vụ.

Với đặc điểm Đồng Nai có đường biên giới trên đất liền, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, là đầu mối liên kết của hành lang phát triển phía Nam gắn với sân bay Long Thành và các trục giao thông chiến lược, việc xem xét thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương là có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

PHÚ NGÂN