Đồng Nai khởi công, động thổ 8 dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Sáng 27-9, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với các sở ngành, địa phương và đơn vị chủ đầu tư đồng loạt khởi công, động thổ 8 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó có 7 dự án nhà ở xã hội (NƠXH), gồm: Khu NƠXH ChC1 và ChC2 phường Phước Tân; NƠXH tại phường Tam Hiệp; khu chung cư NƠXH 2,1ha và 3,7ha tại xã Phước An; NƠXH 3,5ha tại xã Trảng Bom; NƠXH 2,85ha tại phường Hố Nai; và Khu NƠXH phường Tân Triều.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án Khu NƠXH ChC1 và ChC2 phường Phước Tân

Đáng chú ý, Khu NƠXH ChC1 và ChC2 phường Phước Tân do Công ty cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư, diện tích hơn 1,6ha, gồm 2 cụm chung cư cao 12 tầng, tổng vốn đầu tư khoảng 722 tỷ đồng, cung cấp chỗ ở cho hơn 1.900 người thuộc diện hỗ trợ NƠXH.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu NƠXH ChC1 và ChC2 phường Phước Tân

Tại xã Trảng Bom, dự án NƠXH quy mô 3,5ha nằm trong Khu Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo, tổng vốn đầu tư hơn 733 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng, cung cấp khoảng 900-950 căn hộ (77.000m² sàn), đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.500 người.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án NƠXH diện tích 3,5ha (xã Trảng Bom). Ảnh: HÀ ANH CHIẾN

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng môi trường Khang Nam, đại diện liên danh chủ đầu tư khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm các quy định về đầu tư, xây dựng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để hoàn thiện dự án đúng tiến độ.

Giám đốc Sở NN- MT tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ

Cũng trong sáng cùng ngày, Ban Quản lý dự án khu vực 6 tổ chức lễ khởi công Dự án đường liên cảng (giai đoạn 1) dài hơn 15km, điểm đầu nối đường ranh Khu công nghiệp Ông Kèo, điểm cuối nối đường vào cảng Việt Thuận Thành, tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 3-2028. Tuyến đường được kỳ vọng tạo động lực kết nối cảng – logistics – khu công nghiệp – đô thị ven sông, đón đầu lợi thế khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, góp phần đưa Đồng Nai bứt phá, khẳng định vị thế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

HOÀNG BẮC