TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án nhà ở xã hội

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp chuyên đề về nhà ở xã hội (NƠXH).

Khu đô thị tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã có buổi làm việc với các sở ngành, UBND phường và chủ đầu tư (CĐT) các dự án nhà ở về NƠXH. Sau khi lắng nghe ý kiến của Sở Xây dựng và các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã có kết luận, chỉ đạo liên quan tiến độ thực hiện của các dự án.

Cụ thể, đối với dự án Chung cư CC2 (giai đoạn 2) thuộc dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ, Sở Tài chính được giao nghiên cứu, tiếp tục kế thừa toàn bộ hồ sơ pháp lý nhà đầu tư đã nộp và đối chiếu các quy định pháp luật để sớm tham mưu, báo cáo, đề xuất giải quyết nội dung liên quan việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với dự án khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy tại phường Phú Thuận, do Công Tập đoàn Khải Vy làm CĐT, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đề nghị CĐT đẩy nhanh tiến độ khởi công, phấn đấu dự án sớm hoàn thành các thủ tục để dự án đủ điều kiện khởi công trong tháng 10 tới.

Đối với dự án NƠXH Hoàng Nam tại đường Lê Cơ, phường An Lạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đề nghị CĐT hoàn tất các thủ tục và nộp hồ sơ phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng cho UBND phường An Lạc xem xét phê duyệt trước ngày 15-9; đồng thời, CĐT khẩn trương thực hiện các thủ tục khác có liên quan như đánh giá tác động môi trường, giao đất… để phấn đấu dự án đủ điều kiện khởi công trong tháng 12-2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường An Lạc được giao xem xét, phê duyệt sớm hồ sơ theo đề nghị của CĐT nêu trên theo quy định.

Về NƠXH tại phường Long Phước của Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh, hiện Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 201/2025 về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NƠXH; đồng thời, đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại dự án phường Long Phước đã được UBND TP Thủ Đức (cũ) phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà đầu tư rà soát đầy đủ các công việc cần triển khai, cần ưu tiên thực hiện... để xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo giải quyết dứt điểm, sớm đưa dự án vào sử dụng.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Long Phước theo chức năng, nhiệm vụ được rà soát, xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết theo thẩm quyền; hướng dẫn CĐT chủ động phối hợp, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan chủ trương đầu tư, giao đất, cấp phép xây dựng... để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý khi đủ điều kiện.

THANH HIỀN