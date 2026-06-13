Đồng Nai: Khởi tố chủ cửa hàng bán kính mắt giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 13-6, Cơ quan Công an TP Đồng Nai thông tin vừa khởi tố một chủ cửa hàng kinh doanh kính mắt giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng ở phường Long Thành.

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Trước đó, Công an phường Long Thành phát hiện cửa hàng kính thuốc Sài Gòn CN Long Thành tại khu phố Văn Hải, có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chủ cửa hàng là P.T.H. (sinh năm 1977).

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai khởi tố chủ cửa hàng bán kính mắt giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Clip: CACC

Kiểm tra cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm kính mắt mang các nhãn hiệu nổi tiếng... đang được bày bán nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả giám định xác định hàng trăm sản phẩm tại cửa hàng là hàng giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, P.T.H. thừa nhận đã nhập số hàng trên từ nhiều nguồn khác nhau để bán kiếm lời, dù biết không phải hàng chính hãng và không rõ nguồn gốc.

PHÚ NGÂN