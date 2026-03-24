Đồng Nai lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 24-3, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập các phường và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo đó, thực hiện Công văn số 1184-CV/VPTW ngày 23-3-2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến của Bộ Chính trị đối với đề án xây dựng và phát triển Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 và để đảm bảo triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án nêu trên.

Sân bay Long Thành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Đối với đề án thành lập phường, yêu cầu UBND các xã Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh triển khai đồng thời với đề án thành lập TP Đồng Nai, hoàn thành và trình UBND tỉnh trước 17 giờ ngày 26-3-2026.

Trung tâm xã Nhơn Trạch đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ

Văn bản nêu rõ, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ đăng tải đầy đủ tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ; phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương và thành lập các phường theo quy định.

Một góc KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Sở Nội vụ kịp thời tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính theo quy định và hoàn thành trong ngày 27-3-2026.

XUÂN TRUNG