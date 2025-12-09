Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) vừa ký ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lực lượng QLTT kiểm tra một điểm kinh doanh tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây, TPHCM)

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kiểm soát chặt chẽ các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ logistic, khu công nghiệp, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại. Đồng thời, giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ số để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Các đơn vị nghiệp vụ, thuế địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của tổ chức, cá nhân nộp thuế; chống gian lận thương mại về thuế, trốn thuế đối với các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro; quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hóa đơn...

Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như: sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng số; hoàn thuế, miễn giảm, gia hạn tiền thuế, chuyển giá; mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp các lực lượng chức năng để điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến công tác quản lý thuế.

Bộ Công thương chỉ đạo không để xảy ra tình trạng găm hàng, thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ Công thương chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác trao đổi thông tin, chủ động rà soát các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là sàn giao dịch giá rẻ xuyên biên giới), website, ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok,...) nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh trái phép.

Thời gian triển khai kế hoạch cao điểm từ ngày 16-12-2025 đến ngày 15-3-2026.

LÂM NGUYÊN