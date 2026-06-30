Sáng 30-6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở VH-TT-DL TP Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026.

Tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại di tích đền thờ ở TP Đồng Nai

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) là danh tướng thời Chúa Nguyễn Phúc Chu. Năm 1698, ông được cử vào Nam kinh lược, tổ chức khai hoang, lập làng, thiết lập bộ máy hành chính, đặt nền móng cho quá trình phát triển vùng đất phương Nam.

Người dân dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Trong khuôn khổ lễ giỗ, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; trưng bày hình ảnh, tư liệu về thân thế, sự nghiệp của Đức Ông cùng các nghi thức tế lễ truyền thống.

Đồng thời, hoạt động trải nghiệm khắc chìm, chấm men trên gốm được tổ chức nhằm giới thiệu nghề gốm truyền thống Biên Hòa, góp phần gắn kết bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống và phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Theo ông Nguyễn Trung Cang, Trưởng ban quý tế Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh, lễ giỗ hằng năm không chỉ thể hiện lòng tri ân bậc tiền nhân có công khai phá vùng đất phương Nam mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý uống nước nhớ nguồn qua nhiều thế hệ.

Người dân đến tham gia Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Năm 2025, Bộ VH-TT-DL đã đưa Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với quảng bá văn hóa Đồng Nai và Nam bộ.

Cũng trong sáng nay, UBND TP Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, kết nối trực tiếp từ quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khi hoàn thiện sẽ giảm áp lực cho quốc lộ 51 và thúc đẩy sự hình thành, phát triển các đô thị ven sông Đồng Nai.

PHÚ NGÂN