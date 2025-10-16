Đồng Nai: xã Phú Hòa phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái

Là vùng chuyển tiếp giữa đô thị và nông thôn của tỉnh Đồng Nai, xã Phú Hòa đang từng bước hình thành mô hình phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái và định hình sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Hướng đi này không chỉ nâng cao thu nhập người dân mà còn mở ra diện mạo mới cho địa phương theo hướng hiện đại, bền vững.

Du khách tham quan, mua sắm các sản phẩm chế biến sâu từ ca cao của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức

Đánh thức tiềm năng từ những vườn ca cao

Xã Phú Hòa được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các xã Phú Lợi, Phú Hòa (huyện Định Quán trước đây) và Phú Điền (huyện Tân Phú trước đây), tổng diện tích 61,53km2 , dân số gần 37.000 người. Là địa phương mới sáp nhập, Phú Hòa hội tụ nhiều lợi thế về đất đai, nguồn lao động và truyền thống sản xuất nông nghiệp.

Thu nhập bình quân của xã hiện đạt hơn 90 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 52% so với năm 2020, thể hiện bước tiến rõ nét trong đời sống nông thôn. Để có được “trái ngọt” đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, địa phương đã chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao và gắn với chế biến. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường, đặc biệt với các loại cây chủ lực như lúa, mít, sầu riêng và ca cao đã giúp nâng cao thu nhập của người dân. Đặc biệt, chương trình Mỗi xã một sản phẩm tạo dấu ấn quan trọng, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản địa phương. Hiện toàn xã có 7 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 2 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đây là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, hướng đến mục tiêu nâng cao chuỗi giá trị nông sản.

Một số doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng điểm du lịch, kết nối tour tuyến, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu là điểm dừng chân Thế giới Ca cao của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức - mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch thành công của xã. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn ca cao rộng hơn 5ha, anh Hào, hướng dẫn viên du lịch của công ty, chia sẻ: “Khách chủ yếu là đoàn học sinh từ TPHCM đến trải nghiệm và thưởng thức các sản phẩm từ ca cao. Từ tháng 11 đến tháng 2 là cao điểm, mỗi ngày công ty đón hơn cả ngàn khách”. Một thuận lợi lớn của mô hình là nằm gần Khu du lịch Suối Mơ, nơi có thác nước tự nhiên tuyệt đẹp, tạo nên tuyến du lịch sinh thái, trải nghiệm đáng nhớ.

Du lịch nông nghiệp: hướng đi bền vững

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Phú Hòa xác định 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế: sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn gắn với chuỗi giá trị và phát triển du lịch nông nghiệp, văn hóa, trải nghiệm. Cụ thể, xã tập trung xây dựng mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung theo chuẩn VietGAP, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và hướng tới xuất khẩu. Đồng thời, tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng địa phương; tăng cường liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Phú Hòa đặt mục tiêu giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân 4%-4,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 4%-5%/năm và đến năm 2030 đạt 120 triệu đồng/người/năm.

Ông Trần Nam Biên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Hòa, cho biết: “Phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch, tạo thu nhập bền vững cho người dân là hướng đi lâu dài xã đang hướng tới. Địa phương khuyến khích các hộ gia đình, hợp tác xã đầu tư mô hình “kinh tế hộ xanh” vừa sản xuất vừa kết hợp tham quan, trải nghiệm, mở homestay nhỏ, khu trưng bày nông sản, thủ công mỹ nghệ. Mục tiêu là xây dựng Phú Hòa trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và bền vững, khẳng định vị thế địa phương kiểu mẫu của Đồng Nai trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

PHÚ NGÂN