Pháp luật

An ninh - trật tự

Đồng Nai: Xử phạt tài xế đi ngược chiều trên tuyến ĐT.741

SGGPO

Chiều 2-12, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử phạt bà Nguyễn Thị Mỹ L. (44 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi điều khiển xe ô tô bán tải đi vào đường có biển “cấm đi ngược chiều” trên tuyến ĐT.741.

Trước đó, trang Zalo của Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh của người dân về hình ảnh một xe bán tải lưu thông ngược chiều, tại khu vực ĐT.741 (đoạn qua KCN Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú).

588456137_883751163993004_1580072139185392304_n.jpg
Ô tô đi ngược chiều được camera hành trình ghi lại. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 đã xác minh, mời tài xế L. đến làm việc. Tại buổi làm việc, bà L. thừa nhận đã lái xe đi ngược chiều.

Căn cứ tại Điểm d, Khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt bà Nguyễn Thị Mỹ L. với lỗi “Đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe hạng C của bà L. theo quy định.

XUÂN TRUNG

Từ khóa

KCN Bắc Đồng Phú Nghị định 168/2024/NĐ-CP Đồng Phú Ngược chiều Xe bán tải Zalo Công an tỉnh Đồng Nai Lực lượng CSGT

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn