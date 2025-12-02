Đồng Nai: Xử phạt tài xế đi ngược chiều trên tuyến ĐT.741

Chiều 2-12, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử phạt bà Nguyễn Thị Mỹ L. (44 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi điều khiển xe ô tô bán tải đi vào đường có biển “cấm đi ngược chiều” trên tuyến ĐT.741.

Trước đó, trang Zalo của Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh của người dân về hình ảnh một xe bán tải lưu thông ngược chiều, tại khu vực ĐT.741 (đoạn qua KCN Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú).

Ô tô đi ngược chiều được camera hành trình ghi lại. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 đã xác minh, mời tài xế L. đến làm việc. Tại buổi làm việc, bà L. thừa nhận đã lái xe đi ngược chiều.

Căn cứ tại Điểm d, Khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt bà Nguyễn Thị Mỹ L. với lỗi “Đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe hạng C của bà L. theo quy định.

XUÂN TRUNG