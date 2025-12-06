Pháp luật

An ninh - trật tự

Đồng Tháp: Hai thanh niên bị xe khách tông tử vong khi đang ngồi uống nước ven đường

SGGPO

Ngày 6-12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng, xảy ra trên tuyến quốc lộ 80 đoạn qua địa bàn ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 5-12, xe khách giường nằm 40 chỗ do ông Nguyễn Tấn M. (sinh năm 1975, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) điều khiển, lưu thông theo hướng Lấp Vò – Sa Đéc. Khi đến khu vực ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, xe bất ngờ lao sang lề trái, tông vào nhóm thanh niên đang ngồi uống nước trước một quán cà phê ven đường.

Clip ghi lại vụ tại nạn
IMG_0928.jpeg
Nhóm thanh niên uống nước ven Quốc lộ 80 trước khi gặp nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Vụ tai nạn khiến anh Huỳnh Trung T. (sinh năm 2006, ngụ xã Lai Vung) và anh Nguyễn Huỳnh K. (sinh năm 2006, ngụ xã Lấp Vò) tử vong tại chỗ. Anh Đoàn Tấn T. (sinh năm 2007, ngụ xã Lấp Vò) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

IMG_0931.jpeg
Lực lượng Công an tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra. Ảnh: CACC

Lực lượng Công an xã Lấp Vò phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, xử lý vụ việc và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

Tai nạn giao thông Quốc lộ 80 Đồng Tháp uống nước ven đường

