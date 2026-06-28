Đồng Tháp: Hơn 2.318 tỷ đồng thực hiện 148 công trình chống sạt lở

Sáng 28-6, Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở bờ sông, xảy ra trên địa bàn xã Lai Vung vào đêm 27-6; di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở đến nơi an toàn.

Hiện trường sạt lở bờ sông Lai Vung

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27-6, một đoạn bờ sông Lai Vung (xã Lai Vung) bị sạt lở, nhấn chìm 1 nhà dân. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, 100m bờ sông gần vị trí sạt lở có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đe dọa an toàn 4 hộ dân. Chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả, đẩy nhanh di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Từ ngày 18 đến 27-6, ở tỉnh Đồng Tháp xảy ra 4 vụ sạt lở nghiêm trọng tại các xã: Lai Vung, Mỹ Thọ, Mỹ Lợi và Cái Bè, gây thiệt hại hơn chục căn nhà, hàng trăm mét đường bị hư hỏng, giao thông chia cắt.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu các lực lượng chức năng gia cố tạm thời điểm sạt lở để không tiếp tục lấn sâu vào nhà dân; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sạt lở di dời vật dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật đến khu vực an toàn; túc trực 24/24 giờ tại hiện trường để theo dõi sát diễn biến sạt lở, kịp thời hỗ trợ người dân nếu tình huống xấu xảy ra.

Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai 148 công trình xử lý sạt lở bờ sông, kênh rạch với tổng chiều dài hơn 15,4km, kinh phí trên 2.318 tỷ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

NGỌC PHÚC