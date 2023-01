Đợt nghỉ Tết Dương lịch 2023: Khách tham quan, mua sắm tăng

Khoảng 1,6 triệu khách du lịch đến TPHCM

Chiều 2-1, Sở Du lịch TPHCM cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch đã có khoảng 1,6 triệu khách đến vui chơi, tham quan tại các khu du lịch trên địa bàn TPHCM, với tổng doanh thu ước khoảng trên 5.900 tỷ đồng. Trước đó, để thu hút khách du lịch đến TPHCM trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, ngành du lịch TPHCM đã tung ra hàng loạt sản phẩm thú vị. Chẳng hạn như tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn; Sài Gòn rong ca chiều thứ bảy; Lái xe Vespa khám phá quận 3; Có một Chợ Lớn rất khác; Gò Vấp - Trăm năm tìm lại dấu xưa; Về với ấp đảo Thiềng Liềng…

Ước tính, lượng khách ghé vui chơi, ăn uống tại Làng du lịch Bình Quới đạt khoảng 4.500-5.000 khách/ngày…, tăng khoảng 50% so với bình thường. Làng du lịch Bình Quới đã tăng công suất hoạt động của khu nhà hàng, triển khai 2 suất tiệc buffet với hơn 70 món ăn dân dã vùng Nam bộ đón khách vào khung giờ cao điểm trưa và chiều tối.

Trong khi đó, Lữ hành Saigontourist cho biết đã đón hơn 5.000 lượt khách vui chơi, du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Các đường tour tham quan khu vực ĐBSCL, Phú Quốc, Nha Trang… đều đông khách. Một số tour đến Thái Lan, các quốc gia khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á cũng được khách quan tâm lựa chọn.

Tại Tây Ninh, ông Trần Thái Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, cho biết, trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, có hơn 50.000 lượt khách du lịch tới núi Bà Đen tham quan. Số lượng khách đến tham quan đông do núi Bà Đen có nhiều thắng cảnh đẹp, phần khác do Tập đoàn Sungroup vừa đưa vào sử dụng tuyến cáp treo Tâm An, di chuyển từ chùa Bà Đen lên đỉnh núi, với độ dài hơn 1.200m, có 76 cabin. Đây được xem là hệ thống cáp treo có độ dốc lớn nhất thế giới, với tốc độ di chuyển 6m/giây; tuyến cáp Tâm An đưa du khách vượt qua các vách núi dựng đứng tới đỉnh chỉ trong hơn 5 phút.

Sức mua hàng hóa tăng nhẹ

Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, tại TPHCM, sức mua hàng hóa tăng nhẹ, nhiều mặt hàng ưu đãi giảm giá sâu. Trưa 2-1, lượng khách đến mua sắm thực phẩm, ăn uống tại siêu thị Emart Gò Vấp khá đông. Quản lý cấp cao Marketing Thiso Retail Lê Hữu Tình cho biết, năm nay tết đến sớm hơn năm trước, nên người dân có xu hướng mua sắm 2 trong 1 (mua sắm tiêu dùng trong Tết Dương lịch và tích trữ cho Tết Nguyên đán). “Lượng khách tăng nhẹ, khoảng 10%, còn doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế khó khăn, người dân chủ yếu tập trung mua nhu yếu phẩm và những món không thể thiếu trong dịp lễ, tết như bánh, nước ngọt, nước yến, bia, các loại hạt khô, chocolate... Các ngành hàng như thời trang, điện máy có sức mua chậm”, ông Lê Hữu Tình nói.

Tương tự, Giám đốc vận hành chuỗi Co.opmart Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, những ngày qua, sức mua của hệ thống tăng gấp đôi so với ngày thường, có những siêu thị tăng gấp 3 lần. Khách hàng chủ yếu chọn những sản phẩm tết như gạo nếp, đậu xanh, giò lụa, bánh mứt, các mặt hàng tẩy rửa, trang trí nhà cửa.

Đại diện các siêu thị Winmart, Aeon, MM Mega Market… cũng cho biết, những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, lượng khách đổ về hệ thống mua hàng tăng 20%-30% so với ngày thường. Hiện các siêu thị đã làm việc với các nhà cung cấp để tăng nguồn cung các mặt hàng tham gia bình ổn giá, đảm bảo mức giá ổn định và cạnh tranh cho người tiêu dùng. Ngoài ra còn nhiều chương trình khuyến mại giảm giá đến 50% nhiều mặt hàng thiết yếu cũng góp phần kích cầu tiêu dùng trước, trong và sau tết.

Tại các chợ truyền thống, tình hình mua sắm trong dịp Tết Dương lịch cũng tăng nhẹ so với ngày thường. Một số mặt hàng tăng mạnh khoảng 50%, như hàng thực phẩm khô phục vụ tết; các khu quầy hàng quần áo, giày dép tăng 25%-30% so với ngày thường.